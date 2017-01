Coluna Bom Dia

Vídeo

Um vídeo estranho, anônimo, com um suposto bandido mascarado fazendo ameaças está movimentando as mídias sociais do Acre. O mais assustador é que essa pessoa, que esconde sua identidade e sequer fala no quase dialeto das cadeias, acusa políticos de envolvimento com o crime e chega a citar nominalmente o deputado e presidente da Assembleia, Ney Amorim.

Covardia

A maior covardia do vídeo, além das ameaças, é que não há sequer como se defender de uma acusação apócrifa, anônima, em que não se percebe o contexto, que parece coisa diretamente dirigida.

Reação

A reação do deputado Ney Amorim (PT) foi imediata e certeira. Ney é uma pessoa que nunca negou as origens humildes e de luta, a história de vida, que começou com seu pai e sua mãe na defesa dos pleitos populares na área da hoje Baixada do Sol. Uma trajetória límpida que não pode ser maculada com boatos inconsequentes.

Resposta

Em postagem nas redes sociais o deputado disse: “Sou filho da Baixada da Sobral e tenho muito orgulho de ter nascido e me criado naquela região. Não é justo que, por ser de uma região periférica, tentem me prejudicar, com mentiras. Sempre dediquei minha vida, trabalhando para que nossas famílias tenham uma melhor qualidade de vida. Quem me conhece sabe que nunca neguei minhas origens e tenho muito respeito pelos mais pobres e necessitados”.

Combate às drogas

Prossegue Ney Amorim: “Como homem público e como acreano jamais concordei com a violência, sempre buscando alternativas para evitar que nossos jovens sejam vítimas dos vícios das drogas. Com tristeza, repudio esse tipo de atitude e renovo meu compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento do nosso Estado e para que nossas famílias possam viver com mais qualidade de vida”.

Cuidado

Finalmente, de forma correta, ele alerta para o perigo de vídeos com denúncias desse tipo: “Peço que as pessoas tenham cuidado ao divulgar vídeos mentirosos que somente causam pânico na população e prejudicam pessoas de bem. O bem sempre vencerá o mal”.

Solidariedade

Não há como não se solidarizar com o deputado. Essa prática da mentira, das acusações infundadas, dos boatos, dos “hoax” de internet é mesquinha. Por sua postura de vida, por sua atuação política, Ney Amorim merece o respeito.

Investigação

Seja como for, a Polícia Federal e a estrutura de Segurança do Estado estão investigando a origem da gravação e buscando identificar o autor.

Bateu duro

O governador Tião Viana, em encontro com a ministra presidente do STF, Cármen Lúcia, bateu duro no Governo Federal, reclamando da dificuldade em transferir presos perigosos do Acre para presídios federais, mesmo existindo vagas nessas unidades.

Drogas

O governador disse que 80% dos crimes do Acre são motivados por drogas e que esse é um crime federal. Reclamou que o Acre não tem presídio federal e que tem que ficar mendigando a transferência.

Elogios

Ao mesmo tempo, o governador elogiou o STF pela decisão de negar o contingenciamento e o corte das verbas do Fundo Penitenciário, tentados pelo Governo Federal. E pediu apoio para conter a violência das facções.

Vingança

O Acre pode ser um dos estados em que a guerra das facções pode se acirrar. O grupo que domina no estado, o Bonde dos 13, ao contrário da FDN, do Amazonas, de quem é inimiga, fechou com o PCC e combate o Comando Vermelho, que domina as prisões amazonenses.

Drama

“O que aconteceu em Manaus e Roraima pode ocorrer a qualquer momento em outro estado. Será que vamos viver esse drama com vagas sobrando em presídios federais?”, disse Tião Viana.

Escritório

O governador já tem informações de que a Família do Norte (FDN) quer fortalecer seu escritório nas fronteiras acreanas. A FDN está unida ao Comando Vermelho no enfrentamento ao PCC nos presídios amazônicos. O PCC teria divulgado nota oficial prometendo exterminar a Família do Norte. Valha-nos!

Estratégia

Falando desse jeito, parece que está se referindo a uma guerra formal, de exércitos se enfrentando e não a grupos armados de delinquentes e traficantes.

Antônia Lúcia

Denúncia veiculada ontem nas redes sociais e no blog do jornalista Luiz Nassif aponta que a família composta pelo deputado Silas Câmara (PSD-AM), sua esposa Antônia Lúcia (então no PSC – AC) e a filha Gabriela (PTN-AC) receberam, em 2014, R$ 750 mil da empresa Umanizzare, que assumiu os presídios de Manaus e Tocantins. A empresa é acusada de ser a responsável pela tragédia – e não acidente – que levou ao massacre de 60 detentos.

Defensor

Silas Câmara é apontado como o responsável por defender, no Congresso, os interesses das empresas que cuidam da terceirização do sistema prisional e de suas pautas, como penas maiores, mais tempo de encarceramento, dificuldade de progressão e diminuição da maioridade penal.

Ela também

Antônia Lúcia sempre defendeu essas pautas e só não continua porque não se reelegeu com a bufunfa da corrupta Umanizzare.

Que moral?

Pois é, que moral terá agora a bispa para criticar qualquer coisa do governo acreano, especialmente na questão penitenciária, se ela recebe dinheiro que é desviado da verba que deveria ser usada para manter, vigiar e recuperar presos?

Absurdo

Quem recebe dinheiro desviado de verba de cadeia é o quê? Há explicação possível? Onde estão os moralistas de plantão? Onde está a oposição, o PR da deputada, o PSC, seus partidos de estimação? Onde está o PSDB acreano, que se coligou com ela, que recebe dinheiro desviado da prisão?

Colchão

Um dirigente da Telexfree, com laços muito firmes e próximos com o Acre, foi preso nos Estados Unidos com US$ 20 milhões escondidos no colchão. Olha aí, vereador Roberto Duarte, onde está o dinheiro da Telexfree: é no colchão do bandido e não nas contas judiciais do Estado.

Devolve

Se a empresa estava tão preocupada com a possibilidade de não ter verba para pagar os investidores acreanos, dinheiro parece não ser o problema. É só usar o colchão. E tem gente que defende essa escória, tem gente que põe terno e gravata para fazer média com golpistas internacionais. E pior ainda, tem gente que foi enganada, perdeu tudo e ainda acha bonito o golpe que sofreu.

Plano Diretor

O prefeito Marcus Alexandre sancionou ontem a lei que moderniza o Plano Diretor da capital, com um novo olhar para o desenvolvimento da cidade e foi construído através de sucessivos debates com todos os segmentos sociais: pessoas físicas e instituições representantes da indústria, comércio, trabalhadores, movimentos sociais apontaram sugestões com acompanhamento permanente do Ministério Público e da Câmara de Vereadores.

Democrático

Amplo, democrático e bem estruturado, o Plano Diretor será a linha mestra para o futuro da Capital, apontando caminhos e tendências.

Foragidos

Os 55 presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim foragidos durante rebelião e confrontos entre facções criminosas, que resultaram em 60 mortes no início deste mês, em Manaus, são alvos de preocupações das polícias do Acre, Amazonas e Rondônia.

Riscos da BR-319

Além de uma maior vigilância na BR-319, no trecho que liga Manaus e Porto Velho, cuja trafegabilidade, apesar das precárias condições, ainda é possível trânsito para automóveis, inclusive ônibus. A ordem das polícias dos três Estados é de que sejam intensificadas as rondas nas regiões de divisas.

Prevenção

Na manhã de ontem, o procurador-geral de Justiça do Estado do Acre, Oswaldo D’Albuquerque, reuniu representantes da Segurança de Estado de Segurança Pública para discutir ações de combate e prevenção ao crime e a intensificação de medidas preventivas contra a violência no sistema prisional.

Saldo

Como saldo da reunião, ficou decidido o aumento de efetivo de fiscalização e outros mecanismos de controle a serem colocados em prática a curto, médio e longo prazo. Nem o MP, nem os órgãos de Segurança não entraram em detalhes sobre as ações. Aguarde-se.

Monitoramento

Com o anúncio do investimento de R$ 450 milhões pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, para a realização do monitoramento de fronteiras, espera-se que os municípios fronteiriços do Acre sejam também contemplados com a aquisição de ferramentas tecnológicas, como radares móveis e sensores, para melhor vigiar seus territórios.

Fronteiriços

Sabe-se que Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasileia e Cruzeiro do Sul são os principais portões de entrada de drogas, pelo Acre, no país, advindas da Bolívia e do Peru. Somente esta semana, diversas apreensões de entorpecentes foram realizadas no território acreano.

Acreanos

A CBF divulgou ontem a tabela da primeira rodada da Copa do Brasil 2017 e os times acreanos conheceram as datas de seus jogos. O Atlético acreano enfrenta o América/MG, no Arena da Floresta, dia 8 de fevereiro, às 20:30h (horário do Acre). Já o Rio Branco estreia uma semana depois, dia 15, no Florestão, contra o Figueirense/SC, também às 20:30h (horário do Acre).

Só vencer

Não custa lembrar que essas duas partidas são decisivas para as pretensões do Galo e do Estrelão na competição, pois, com a mudança do regulamento, quem estreia em casa é obrigado a vencer a partida para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Empate é suicídio!

Reforma

O prefeito Marcus Alexandre anunciou ontem a criação da Secretaria da Cidade, que substituirá a Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Urbano, a SMDGU. Segundo informou aos presentes na cerimônia de sanção do novo plano diretor, a medida visa facilitar a compreensão das finalidades do órgão.

Reforma II

Um vereador informou que Marcus Alexandre deverá encaminhar a reforma administrativa no máximo até o final de janeiro para a Câmara de Vereadores. Muita coisa vai mudar, ser extinta e ampliada.

China

Está aprovado o Plano Estadual do Bambu, série de regras sobre o manejo e a industrialização dessa madeira no Acre. Agora, se depender do bambu, a China é aqui. Só faltam os pandas!