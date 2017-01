Ministério de Justiça está preocupado com indícios de rebeliões no Acre

A preocupação do Ministério de Justiça é com potenciais rebeliões nos presídios do Acre e outros dois Estados. Há relatos de possíveis conflitos, além do Acre, no Ceará e Maranhão o que é alarmante após os massacres ocorridos no Amazonas e em Roraima.

Em Manaus, a rebelião ocorrida no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), deixou 56 mortos. O episódio foi considerado pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, como o “maior massacre do sistema prisional” do Estado. Outros 4 detetos foram mortos na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), também na capital amazonense.

Em Roraima, pelo menos 31 detentos foram encontrados mortos na última sexta-feira (6) na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, na zona rural de Boa Vista. Segundo informações do Estado, as mortes são uma reação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital a Família do Norte, pelos acontecimentos em Manaus no início da semana.