CBF divulga tabela da Copa do Brasil; acreanos são obrigados a ganhar na estreia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da primeira rodada da Copa do Brasil 2017 e os times acreanos conheceram as datas de seus jogos. O Atlético acreano enfrenta o América/MG, no Arena da Floresta, dia 08 de fevereiro, às 20:30h (horário do Acre). Já o Rio Branco estreia uma semana depois, dia 15, no Florestão, contra o Figueirenese/SC, também às 20:30h (horário do Acre).

Essas duas partidas são decisivas para as pretensões do Galo e do Estrelão na competição, pois, com a mudança do regulamento, quem estreia em casa é obrigado a vencer a partida para avançar à próxima fase da Copa do Brasil.

Os jogos serão disputados a partir de fevereiro. Na primeira fase, com partida única, a equipe melhor posicionada no Ranking Nacional de Clubes da CBF terá a vantagem do empate para garantir a classificação, mas o confronto será na casa do time que estiver em posição inferior no ranking. Em caso de empate na segunda fase, que também terá jogo único, o classificado será conhecido na disputa de pênaltis.

Além da primeira data, que abrigará 20 embates, outros 20 duelos serão realizados nos dias 15 e 16 do mesmo mês. A segunda fase mantém o padrão de jogo único, com a disputa ficando para os dias 22 e 23 fevereiro, além de 28 deste mês e 1º de março.

No total, são 40 jogos na fase inicial do torneio, da qual não participarão os oito times classificados para a Libertadores, além de Atlético-GO, Paysandu e Santa Cruz, que só entram a partir das oitavas de final.

Essa parte só terá início no final de abril, juntamente com as disputas da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana.

A final será nos dias 7 de setembro e 12 de outubro.