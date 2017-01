Polícia Civil investiga vídeos com novas ameaças de facções criminosas no Acre

A Polícia Civil já iniciou as perícias no vídeo em que um suposto presidiário faz ameaça as autoridades e outro em que integrantes do Bonde dos 13 cantam uma música em que ameaçam os membros do Comando Vermelho. As imagens estão sendo veiculadas nas redes sociais desde ontem.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, inquéritos buscam os autores e o primeiro trabalho é identificar todos os integrantes. As violações integrarão uma investigação que pode resultar na prisão dos bandidos. No vídeo de ameaça às autoridades, o suposto presidiário afirma que as unidades prisionais do Acre misturam os membros das facções, o que poderá resultar em novas chacinas, como as ocorridas ao longo de 2016, também em Manaus (AM) e em Roraima.

O detento também ameaça as autoridades que geralmente buscam afirmar que as mortes são associadas unicamente ao tráfico de drogas e ao acerto de contas. Ele ainda afirma que prédios públicos serão invadidos.

O rap do Bonde dos 13 tenta demonstrar força e afirma que os membros do Comando Vermelho serão eliminados, buscando ampliar o território e deixando claro que não há trégua entre os dois grupos.

No ano passado, a rivalidade entre as quadrilhas resultou em tiroteio, ataques contra escolas, presídios, motins e mortes de pessoas que estariam supostamente ligadas a grupos rivais.

Na época chegou a circular áudios informando que bandidos de outros Estados estavam vindo para o Acre com o objetivo de executar o plano de ampliar o domínio de uma das facções. O resultado foi a apreensão de armamentos pesados com algumas acusados, além do pedido de ajuda do governo do Estado ao Exército que chegou a emprestar armamentos aos policiais militares