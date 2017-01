Além de mais cara do Brasil, gasolina no Acre foi a que mais subiu de preço na 1ª semana deste ano

O ano mal começou e o preço da gasolina já subiu 0,38% no Acre, confirmando que o combustível no Estado além de se manter como o mais caro do Brasil também é que mais encarece semana a semana no País. Além de uma média nacional de preços, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, divulga semanalmente os valores praticados por Estado.

Na semana encerrada no dia 6, o Acre foi estado com a gasolina mais cara, de R$ 4,231 o litro, segundo o levantamento da 1ª semana de janeiro. Já a mais barata foi registrada em Pernambuco, uma média de R$ 3,552 por litro.

Veja a preço médio da gasolina por estado e sua variação em relação a semana anterior:

Acre

R$ 4,231, alta de 0,38%

Alagoas

R$ 3,733, queda de 0,35%

Amapá

R$ 3,825, alta de 4,08%

Amazonas

R$ 3,993, alta de 0,15%

Bahia

R$ 3,753, queda de 1,13%

Ceará

R$ 3,9800, queda de 0,18%

Distrito Federal

R$ 3,724, alta de 1,83%

Espírito Santo

R$ 3,740, queda de 1,01%

Goiás

R$ 3,903, sem variação

Maranhão

R$ 3,61, alta de 0,03%

Mato Grosso

R$ 3,782, alta de 0,50%

Mato Grosso do Sul

R$ 3,661, alta de 0,14%

Minas Gerais

R$ 3,827, alta de 0,31%

Pará

R$ 4,093, alta de 0,57%

Paraíba

R$ 3,613, queda de 1,12%

Paraná

R$ 3,694, alta de 0,76%

Pernambuco

R$ 3,552, queda de 1,47%

Piauí

R$ 3,642, alta de 0,69%

Rio de Janeiro

R$ 4,023, alta de 0,52%

Rio Grande do Norte

R$ 3,926, queda de 0,18%

Rio Grande do Sul

R$ 3,909, queda de 0,26%

Rondônia

R$ 3,971, alta de 0,05%

Roraima

R$ 3,884, alta de 0,18%

Santa Catarina

R$ 3,670, alta de 0,22%

São Paulo

R$ 3,605, alta de 0,31%

Sergipe

R$ 3,743, alta de 0,29%

Tocantins

R$ 3,838, alta de 2,18%