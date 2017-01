Novos veículos garantem acesso a escolas rurais

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) tem trabalhado para garantir educação de qualidade, principalmente nas localidades mais distantes e de difícil acesso. Por isso, a aquisição de veículos é importante para o transporte tanto da comunidade escolar quanto das equipes que trabalham no ensino rural.

Nesta sexta-feira, 6, o secretário da pasta, Marco Brandão, visitou a Escola Rural Ena Oliveira de Paula, localizada no Projeto de Assentamento (PA) Moreno Maia, onde aproveitou para testar os novos barcos adquiridos por meio de convênio com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

A visita foi acompanhada por equipes que auxiliam e realizam o planejamento pedagógico na zona rural. Entre os veículos adquiridos pela SEE estão 12 caminhonetes, 24 motos e 7 quadriciclos, além de 29 barcos, fundamentais durante o inverno.

Para o secretário, o intento é que uma educação de qualidade possa chegar a todas as comunidades do estado e prestar assistência às escolas: “Na medida em que garantimos a aprendizagem dos alunos e melhoramos os resultados, a gente tem um padrão de ensino mais equânime para todas as escolas”.

Além de servir à comunidade, os novos equipamentos também facilitam o trabalho das equipes da SEE, sobretudo as que trabalham com o ensino na zona rural. Dessa forma, o acesso é realizado o ano inteiro, sem interrupções dos planejamentos.

“A ideia é que a gente possa ter equipes o tempo inteiro chegando às comunidades e dialogando com as escolas na construção desse processo de avaliação, de intervenção pedagógica e de diversificação das práticas dentro do ambiente escolar”, afirmou o secretário.