Fim de semana com muita Chuva no Acre, prevê Sipam

O tempo deve permanecer instável durante todo o final de semana no Acre, de acordo com a Divisão de Meteorologia e Climatologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). A previsão para sábado (7) é de céu nublado, enquanto no domingo (8) o céu varia de nublado a encoberto. Pancadas de chuva com trovoadas caem nos dois dias.

Confira abaixo as temperaturas para todo o estado por região:

No sábado faz entre 21°C e 31°C em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. Enquanto no domingo as temperaturas ficam entre 22°C e 30°C.

Já em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco os termômetros variam entre a mínima de 21°C e máxima de 31°C no sábado e 22°C e 30°C no domingo.

Na região oeste do estado, as cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter e Rodrigues Alves registram temperaturas entre 22°C e 33°C no sábado e entre 22°C e 31°C no domingo. Não foram divulgadas as temperaturas para Marechal Thaumaturgo.

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz mínima de 21°C e máxima de 30°C no sábado e entre 22°C e 29°C no domingo.

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 22°C e a máxima de 32°C no sábado e entre 22°C e 30°C no domingo.

Com informações G1