Em Rio Branco, sede da Defensoria Pública Estadual é alvo de ataque a tiros

Na madrugada deste sábado, 7, por volta das 3:30h, desconhecidos efetuaram vários disparos contra o prédio da sede Defensoria Pública Estadual, situado na rua Custódio Freire, no bairro Bosque.

Pelo menos três tiros danificaram a porta de vidro do prédio. Informações preliminares apontam que, no momento do ataque, havia apenas um vigilante no local, que estaria na parte detrás do prédio e não se feriu.

Durante a ação, os criminosos teriam deixado uma carta com ameaças a autoridades e reivindicações referentes a “direitos” de reeducandos do sistema prisional acreano.

Uma suposta falsa banana de dinamite, segundo informações, também teria sido deixada pelos bandidos no local.

O que se sabe, até o momento, é que o fato está sendo investigado pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado.

Mais informações a qualquer momento.