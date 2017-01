Doze mil famílias perdem Tarifa Social de energia no Acre

Eletrobras Distribuição Acre deixa de conceder a Tarifa Social a mais de 12 mil unidades consumidoras no Estado do Acre no ano de 2016. Cerca de 52 mil residências chegaram a se beneficiar do programa no ano passado, no entanto, apenas 39.878 permanecem no programa, de acordo com o gerente comercial da Eletrobras Distribuição Acre, Roberto Monteiro.

Estas famílias perderam direito ao benefício pois não atualizaram as informações Cadastro Único após o período de dois anos, ou que renovaram, mas deixaram de se encaixar nos requisitos do programa.

Este ano, ao menor 10 mil beneficiários devem atualizar o cadastro para permanecer no programa, segundo o gerente comercial.

O benefício é um desconto na conta de luz, que pode variar entre 10% e 65%, concedido às famílias brasileiras de baixa renda que estão inscritas no Cadastro Único de programas sociais do Governo Federal e também as que tenham membro que receba o benefício da Prestação Continuada da Assistência Social.

Também tem direito a tarifa social, a família inscrita no Cadastro Único que tenha portador de doença ou deficiência e que o tratamento requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que demandem consumo de energia elétrica. Para ter direito ao programa, a família deve solicitar à Eletrobras.

Para ser comtemplado com o Tarifa Social, a pessoa deve levar os documentos pessoais, comprovante de endereço e documentos que comprovem que a família atende aos requisitos do programa.