Prefeitura conclui obras de drenagem na Baixada

A Prefeitura de Rio Branco tem investido fortemente em obras e serviços de drenagem como forma de reduzir os pontos de alagamentos durante as fortes chuvas desta época do ano. O prefeito Marcus Alexandre aproveitou este sábado, 7, para vistoriar duas obras de drenagem que estão sendo executadas na região da Baixada, e que estão em fase final: a da Ladeira do Bola Preta, no bairro do Preventório, e a da Rua João Amâncio, que fica no bairro Boa Vista. As duas intervenções irão resolver graves problemas para os moradores e para quem passa pelos locais.

No Boa Vista, a obra de drenagem no Igarapé Ingá, também conhecido como Igarapé da ETA, durou cerca de um ano e meio. Em dias de fortes chuvas, o Igarapé transbordava, invadindo quintais e casas de oito bairros da Baixada, como o João Paulo, Plácido de Castro, São Sebastião, Bahia Nova, Sobral e Airton Sena, afetando mais de 400 famílias.

O diretor técnico da EMURB, José Carlos Fernandes, explicou que a solução empregada foi o desvio das águas para o Rio Acre – chamado de corta rio. São 600 metros de desvio que em alguns pontos chega a 7 metros de profundidade. Foram utilizados o Polietileno de Alta Densidade – PAD e o tubo Armco com dois metros e meio de diâmetro. A obra foi iniciada da margem do Rio Acre para o bairro e interligada na Rua João Amâncio.

No encontro com os moradores e lideranças, o prefeito destacou que a obra só foi possível, também, graças à dona Irismar Lima. Ela é proprietária de uma área às margens do Rio Acre por onde a Prefeitura iniciou o serviço. “Temos que agradecer a dona Irismar, aos moradores, pela paciência, e ao governo, pela parceria realizada por meio do DEPASA. Essa obra foi difícil e complexa porque começou lá em cima, passou por ruas e bairros da Baixada, para garantir que a águas sejam lançadas no Rio Acre. Tivemos que interditar ruas, adequar casas e muros, mas agora já verificamos que, mesmo nos dias em que a ETA libera suas águas, não há mais transbordamentos”, finalizou o prefeito.

Sebastião Costa, morador da Baixada, conta que já perdeu móveis por causa do transbordamento das águas naquela região, que invadiam a casa dele, o que não se repetiu agora nas últimas chuvas. “Já tive prejuízo, mas agora já constatamos, com as últimas chuvas, que isso não vai voltar a acontecer”. Os presidentes dos bairros da Baixada, como Nelson Santos, do São Sebastião, Ray Negreiros, do João Paulo, e Ananias, do Boa Vista, exaltaram a atitude do prefeito em executar a obra. “Esse problema persistia por muitos anos e nenhum prefeito realizou a obra. Até que o Marcus Alexandre disse que faria e fez mesmo. Foi coragem da parte dele e estamos muito agradecidos”, relatou Ananias.

Bola Preta

Na ladeira do Bola Preta, a Prefeitura também está concluindo obra de drenagem para evitar que as águas do Igarapé que passa no local volte a quebrar a calçada e a via. Foram colocadas pedras de enrocamento para a contenção do talude e também foi utilizado o rip rap – uma mistura de solo com cimento, que impedirá novos desbarrancamentos.

O presidente da Associação de Moradores do Preventório, Virgílio Monteiro, elogiou o serviço executado. “A gente vê que a obra está bem firme e o prefeito vindo conferir pessoalmente nos deixa mais tranquilos, porque ele é engenheiro e entende de obra de verdade”, concluiu.