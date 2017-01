Socorro Neri recebe gestoras e representantes do Movimento de Mulheres

A vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri recebeu nesta sexta-feira, 6, em seu gabinete, mulheres representantes do Movimento Social e gestoras do Estado e Município. A reunião organizada pelo gabinete da vice-prefeita contou com a participação da primeira dama do Município, engenheira Gicélia Viana, da secretária da Juventude, Temyllis Silva, da secretária Adjunta da Mulher, Lidianne Cabral, da secretária de Promoção da Igualdade Racial, Elza Lopes, da Assessora de Comunicação da Prefeitura, Andreia Oliveira, entre outras. Representando o movimento social, estavam Joci Aguiar, da Rede Acreana de Mulheres e Homens, e Terezinha Santana, da FAMAC.

Socorro Neri abriu o encontro agradecendo a participação das convidadas e se colocando à disposição para o trabalho. “O fato de estarmos aqui hoje é sinal que já avançamos muito, mas olhando para a história vamos observar que entre todos os que já passaram pela Prefeitura de Rio Branco, eu sou a terceira mulher. Esse é um fato que nos mostra que precisamos avançar ainda mais. Quero contar com todas vocês para nos ajudarem a conduzir e usar o meu mandato como instrumento de empoderamento das mulheres”, afirmou.

Gicélia Viana destacou o respeito e o compromisso do prefeito Marcus Alexandre para as mulheres. “Dos secretários que integram a gestão, 10 são mulheres. Ninguém está aqui por acaso ou pelo simples fato de ser mulher, mas porque são capazes de realizar a missão para a qual foram designadas”, disse a primeira dama do Município ao cumprimentar e desejar êxito às gestoras municipais.

A secretária da Mulher Lidianne Cabral ressaltou a importância do encontro para manter o espírito de união, solidariedade e companheirismo para vencer os desafios que estão postos. Conto com o apoio de todas, assim como contamos com o apoio do prefeito e demais integrantes da equipe na defesa dos direitos da mulher”, disse Lidianne ao anunciar a campanha de sensibilização contra o machismo institucional que será lançada pela Secretaria da Mulher no próximos dias.

Para a representante da FAMAC Terezinha Santana, “o movimento de mulheres precisa dessa proximidade. Acho que temos neta uma nova parceira”, declarou Joci ao se referir a Socorro Neri.

A vice-prefeita de Rio Branco vai promover novos encontros com grupos de mulheres e organizações do movimento social e de classes, para ouvir sugestões que possam contribuir com a gestão municipal. Ela também percorrerá secretarias, órgãos e unidades da Prefeitura de Rio Branco para debater com servidores e gestores ações estratégicas para a administração.