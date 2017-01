Homem é assassinado com dois tiros na cabeça no bairro Aírton Senna

José Augusto Nascimento foi morto na noite de sábado 07, com 4 tiros na travessa campinas, bairro Aírton Senna.

Segundo foi apurado no local, ele tinha acabado de sair da casa de uma irmã quando um homem em uma motocicleta começou a persegui-lo, José ainda tentou correr para sua casa mas foi atingindo com quatros tiros, sendo dois na cabeça e dois no tórax.

O assassino fugiu to mando rumo ignorado, os policiais militares estiveram no local na tentativa de colher mais informações, mas no bairro impera a lei do silêncio ninguém viu nada ninguém sabe de nada.

Peritos do IML foram acionados para fazer a remoção do cadáver e logo depois liberou para família. Esse é mais um casa para Delegacia de Homicídio resolver.

Selmo Melo