BOPE prende membros de facção no bairro Bosque

Na noite de sábado 07, policias militares receberam uma denuncia que homens estariam armados em uma casa na rua castro Alves no bairro do Bosque, três equipes do BOPE foram até o local e rapidamente fizeram um cerco na casa, um dos bandidos ainda tentou atirar contra a guarnição que agiu rápido abrindo fogo contra os acusados onde dois foram feridos de raspão, um no braço e outro na perna.

Após trocar tiros com a polícia, eles ser entregaram e foram presos, quatros maiores e um menor de 17 anos. Na casa ainda foi encontrado um revolver calibre 32, uma escopeta 20, uma espingarda de pressão adaptada para receber munição de 22 e oito tabletes de maconha.

Foram presos:

Lucas Hon de Oliveira de 20 anos, Endersom Matos Cunha de 22 anos, Pedro Henrique Barbosa de 18 anos, Moisés Yure de Oliveira Lira de 22 anos, e um menor de 17 anos.

Todos foram presos e levados para a Delegacia de Flagrante, segundo a polícia, os cincos fazem parte do Comando Vermelho e todos já tem passagem por outros crimes.

Selmo Melo