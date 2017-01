Agricultura no Acre deve crescer 15% em 2017, prevê Ministério

Mesmo com a crise financeira que se espalha por todo o país, as perspectivas para a agricultura e para a pecuária no Acre em 2017 são muito boas, informa o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre (Mapa), Luziel Carvalho.

No inicio do mês de outubro, um levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, diz que haverá uma melhora de mais de 15%. “Por isso, acreditamos o Acre acompanhe esse crescimento”, comenta Luziel.

“No ano de 2016 o feijão foi um dos vilões e teria sido apontado como um dos causadores da inflação em todo o país, tudo isso aconteceu em virtude, de que houve uma quebra de safra, o que ocasionou o aumento do preço desse produto. Para 2017 a projeção da Conab é um aumento na produção em torno de 21,4%”, enfatiza o superintendente.

Carvalho comentou ainda que continuará apoiando as boas práticas em todo o Estado. “O cultivo de mandioca, para a produção da farinha e uma dessas boas práticas que continuaremos a apoiar. Com o recente repasse de R$ 1.100,000 milhão que fizemos ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) é outra maneira de incentivar a produção no Estado. Esse recurso será investido no apoio a reestruturação e implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e o fortalecimento das ações de defesa agropecuária”, informou Carvalho.

“Pretendemos também continuar investindo nas práticas de fortalecimento a agricultura familiar, tão importante no complemento da atividade agrícola”, finalizou o superintendente.