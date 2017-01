Piso de camarote do show de Safadão cede e psicóloga fica ferida

Thaisa Martins Almeida, de 23 anos, pensava apenas em se divertir quando comprou o ingresso, junto com um grupo de amigos, para ver o show do Wesley Safadão, por R$ 130. O evento foi realizado na Pedreira Adventure Park, em Guarapari, na Grande Vitória, no último sábado (7).

Mas, na terceira música do show, o piso do camarote cedeu e a psicóloga ficou com a perna presa até a altura da coxa.

“A gente curtiu o show do Bell Marques e, na terceira música do Wesley Safadão, o chão do camarote cedeu. A minha maior preocupação foi que não tinha nenhum socorrista para me ajudar a sair, olhar os ferimentos e ver se tinha acontecido alguma coisa. O susto foi muito grande. Não tinha nenhuma estrutura para limpar os ferimentos ou ver se tinha acontecido algo mais grave”, desabafa.

Os socorristas levaram mais de 20 minutos para chegar ao local. “O socorrista chegou só depois que a minha amiga foi procurar ajuda. Não aconteceu nada pior porque foi só comigo. Será que eles teriam estrutura se acontecesse com mais pessoas? Foi uma coisa lamentável.”

De acordo com informações do portal G1, na hora do acidente, a ambulância estava atendendo uma outra pessoa. “Se você olhar o porte do evento, acho que uma ambulância é muito pouco pela quantidade de pessoas que estavam no local. Já fui em várias festas lá. Vou de pista, de camarote e de open bar. Isso não é o problema. A estrutura mesmo que cedeu. Desta vez, não sei de quem é a culpa. As pessoas precisam entender que acidentes acontecem, mas você precisa ter uma estrutura para que as coisas não saiam do controle.”

Em nota, a produção do evento, realizada por Nelinho Miranda Produções, por meio de sua assessoria, lamenta o ocorrido e diz que até o momento não foi procurada pela vítima. “Esclarece, que a estrutura é própria do local, e é mantida durante todos os eventos realizados no verão, sendo responsável apenas, pela relação com os artistas e realização dos shows, estando aí incluída, a área de backstage. Informa, ainda, que vai apurar com os responsáveis pela casa de shows, a causa do acidente e se coloca à disposição da cliente.”

