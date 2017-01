André Maia e secretária de saúde visita unidade e anuncia atendimento médico todos os dias no Quinari

O prefeito de senador Guiomard, André Maia (PSD) visitou a unidade de saúde Maria do Socorro que fica no centro da cidade e anunciou juntamente com a secretária de saúde, Dinha Carvalho as agendas de atendimento médico.

A população que esperava na frente do posto de saúde se surpreendeu ao presenciar o prefeito e a secretária anunciando que haverá atendimento todos os dias da semana.

O prefeito disse que sempre foi uma bandeira de sua campanha colocar o médico nos postos e medicamentos. “Estamos aos poucos organizando toda a estrutura de saúde. Encontramos muitas situações problemáticas, mas estamos entregando para os procedimentos dos órgãos de fiscalização o que for necessário. Queremos mesmo é garantir a assistência a nossa população e nossa equipe vem se dedicando neste objetivo”, destacou André Maia.

A secretária Dinha, explicou que a unidade Maria do Socorro nos períodos da manhã e tarde estará disponibilizando médicos durante três dias para atendimento específico de pacientes com diabetes, hipertensão e visita a acamados. Nos outros dois dias serão atendimentos em geral ao publico.

Na unidade de saúde Francisco Taveira (o trivinho) no bairro São Francisco serão disponibilizados durante os cinco dias da semana atendimentos médicos em geral. Em todas as unidades serão entregues 15 fichas.

A unidade de saúde Miguel Severino no bairro Democracia terá o mesmo padrão de atendimento da unidade Maria do Socorro, mas funcionará somente no período da tarde. Durante três dias os médicos estarão atendendo pacientes com diabetes, hipertensão, além dos acamados pela parte da tarde. Nos outros dois dias da semana os atendimentos serão para todo o público.

A respeito da farmácia que hoje é centralizada na unidade Maria do Socorro à secretária informou que os atendimentos começam às 8 horas e vai até às 12 horas, voltando às 14 horas e encerrando às 17 horas. “Depois de levantamentos que realizarmos e toda uma organização vamos descentralizar a farmácia para as demais unidades”, afirmou Dinha.