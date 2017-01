Detran e RBTrans discutem metas para o trânsito em 2017

Representantes do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) realizaram, nesta segunda-feira, 9, reunião para debater a renovação da parceria entre os órgãos e as atividades previstas para este ano.

O objetivo do encontro foi discutir novas ideias e metas das ações de manutenção, fiscalização e sinalização de trânsito, entre outras. Além disso, também foi apresentado o novo superintendente da RBTrans, Gabriel Forneck.

“O Detran é um grande e antigo parceiro nosso e a reunião foi realizada para tratar pontos necessários para renovação do convênio, que é feito todos os anos, com aditivos de novas atividades. Uma delas é a intensificação do trânsito no período de voltas às aulas”, explica Forneck.

Além da RBTrans, o convênio também abrange a Polícia Militar, instituição que atua juntamente com o Detran no âmbito das fiscalizações, a Educação de Trânsito e a Engenharia de Tráfego.

A diretora administrativa e financeira do Detran/AC, Alana Albuquerque, fala da importância da reafirmação da parceira: “Os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) têm suas atribuições legais previstas pelo Código de Trânsito nas ações de segurança no trânsito, portanto, esse convênio serve para fortalecer a atuação conjunta, cada um dentro da sua esfera de competência, fazendo os serviços e procedimentos cabíveis”.