Acre é o 20º Estado em expulsões de servidores por prática de atos ilegais

O Acre é o 20º Estado do Brasil em número de punições expulsivas aplicadas a servidores do poder executivo federal, segundo levantamento do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU).

O dado é referente ao número de expulsões por servidores ativos entre 2011 e 2016, sendo que o ranking é liderado pelo Amazonas.

FONTE: CGU

A taxa de expulsões no Acre, no período analisado, foi de 4,21, sendo que 30 servidores foram expulsos entre 2003 a 2016.

Somando as expulsões de 2016, a União atinge a marca de 6.209 penas expulsivas por envolvimento em atividades contrárias à Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores) desde 2003.

Dentro dessas 6.209 penas expulsivas, o relatório registra que, de 2003 a 2016, foram aplicadas 5.172 demissões; 493 cassações de aposentadorias; e 544 destituições de ocupantes de cargos em comissão. Os dados não incluem empregados de estatais, a exemplo da Caixa Econômica, dos Correios, da Petrobras, etc. Com informações do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.