Ministério Público instaura inquérito para investigar possível demolição irregular da sede social do Rio Branco Football Club

Em despacho publicado na edição desta terça-feira, 10, do Diário Oficial do Estado, a promotora de Justiça Rita de Cássia Nogueira Lima determinou a conversão do procedimento preparatório instaurado para verificar a possível demolição irregular da sede social do Rio Branco Football Club, situado na Avenida Getúlio Vargas, Centro da Capital, em inquérito civil. O imóvel em pauta se encontra em processo de tombamento.

Segundo a publicação, a representante do Ministério Público Estadual (MPE), ao decidir pela instauração do inquérito civil, considerou, entre outros fatos, que, não obstante o MPE tenha envidado esforços para a resolução do problema, este, até o presente momento, ainda não foi solucionado.

A promotora assevera, ainda, que o procedimento nesse sentido foi instaurado há mais de 180 dias, sem que tenham sido finalizadas as apurações; e, ainda, que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de aprofundar as investigações.

O inquérito civil ora instaurado tem por requerente o Ministério Público do Estado do Acre e como requeridos o Rio Branco Football Club, a Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour – FEM e a Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil – FMCGB.