Jovem espalha fotos da ex-namorada nua no Whatsapp e é morto pelo pai dela

Um jovem de 23 anos foi assassinado pelo pai da ex-namorada, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de ter espalhado fotos da garota nua em uma rede social. Segundo a Polícia Civil, o casal era primos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem na Rua Rio Negro, no Bairro Riacho das Pedras, os militares se depararam com Johnatan Cortez dos Santos caído no chão já sem vida.

A perícia esteve no local e verificou que o jovem apresentava ferimentos compatíveis com uma faca na clavícula. A PM informou que o suspeito do crime é o pai da garota de 52 anos que também é tio de Johnatan, que resolveu se vingar.

Ainda segundo a PM, uma testemunha relatou que o Johnatan havia brigado com a ex-namorada e, como não aceitava o término do relacionamento, enviou as fotos da garota nua para várias pessoas via aplicativo de celular Whatsapp. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o suspeito do crime fugiu em uma caminhonete.

A Polícia Civil informou que o autor do crime está sendo procurado e que a garota ainda não deu depoimento. Um inquérito já foi aberto e o Delegado Anderson Resende está responsável pelo caso.Pela manhã, a equipe de investigação esteve no local do crime para fazer um levamento das informações. A Polícia também informou que a Johnatan tinha passagem por ameaça e o tio por agressão. A garota não havia registrado ocorrência sobre o compartilhamento das fotos. Com informações Uai.