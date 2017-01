Em Sena, três homens são baleados; dois em troca de tiros com a polícia

A tarde desta terça-feira, 10, começou literalmente quente em Sena Madureira. O saldo negativo é de três pessoas baleadas, duas das quais acusadas de trocar tiros com policiais militares.

A primeira ocorrência se deu no Bairro Cidade Nova. Cleilton Vieira, 21 anos, monitorado eletronicamente, foi pego de surpresa quando se encontrava sentado no sofá de casa. Ele foi atingido na mão e nas pernas, conseguindo sobreviver.

De imediato a Polícia Militar foi acionada e empreendeu buscas aos infratores que saíram correndo em direção à estrada do Tião que dá acesso à comunidade Boca do Caeté. De acordo com o capitão Albuquerque, comandante da PM, os dois acusados ficaram de tocaia nas proximidades da ponte do cafezal e teriam aberto fogo contra os agentes que revidaram e feriram os dois. Adolo Sanches e um menor de idade foram atingidos nas pernas.

Com eles, os PMs apreenderam dois revólveres, sendo um calibre 38 e o outro calibre 32. Os acusados moram no Bairro Cristo Libertador.

Os três feridos se encontram internados no Hospital João Câncio Fernandes. Como se tratam de integrantes de facções rivais, o policiamento será reforçado no hospital.

