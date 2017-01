Governo estuda possibilidade de nova agência dos Correios com banco postal

A governadora em exercício Nazareth Araújo recebeu nesta terça-feira, 10, a visita de membros do Banco do Brasil e dos Correios, acompanhados do deputado federal Moisés Diniz.

As instituições e o deputado apresentaram a proposta de que o prédio onde funcionava a agência do BB da Estação Experimental, em Rio Branco, seja cedido para uma nova agência do Correios, que também abrigaria um banco postal.

A ideia veio após a decisão do Banco do Brasil de fechar duas de suas agências em Rio Branco, sendo uma delas a da Estação Experimental, que já está fora de funcionamento.

Com a comunidade clamando a volta da instituição bancária, ao mesmo tempo em que deseja o retorno de uma agência dos Correios – a última foi fechada já há alguns anos –, a ideia de abrir uma agência postal junto com um banco postal seria duplamente benéfica.

Um banco postal é uma unidade do Banco do Brasil que fica dentro de uma agência do Correios. Mais simples e com menos custos, ele realiza os atendimentos básicos ao cidadão, além de disponibilizar caixas eletrônicos.

O prédio onde ficava a agência do Banco do Brasil na Estação Experimental pertence ao Estado e está em processo de devolução.

A governadora Nazareth Araújo aprovou a ideia e ressaltou que não há nenhum problema em ceder o espaço para os Correios se a iniciativa for concretizada.

O deputado Moisés Diniz, articulador da proposta, completou: “Será uma central dos Correios com a presença do Banco do Brasil. Ou seja, a reivindicação mais importante da comunidade, que é a presença do banco, ficará garantida. Será uma grande conquista, e acredito que em dez dias teremos o resultado oficial dessa proposta vindo das presidências das instituições em Brasília”.