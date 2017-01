Grêmio apresenta Léo Moura como reforço para 2017

Léo Moura chegou a Porto Alegre para realizar um sonho: conquistar a Libertadores. O lateral direito de 38 anos realizará exames e assinará por um ano com o Grêmio.

“É o título que falta para mim. Ganhei muito no Flamengo, mas me falta a Libertadores. É uma oportunidade que Deus coloca na minha vida com 38 anos, de conquistar a Libertadores, quem sabe será o título da minha vida”, disse no aeroporto Salgado Filho.

A negociação para chegada dele teve participação direta de Renato Gaúcho e Valdir Espinosa. Técnico e coordenador do Grêmio são amigos pessoais do lateral e confiam nele para auxiliar na disputa da competição continental.

“Falei com Renato e Espinosa desde o final do ano passado. As conversas foram aumentando e agora mais para o final do ano o pessoal do Grêmio finalizou tudo e estou aqui”, comentou.

A idade avançada não preocupa. Léo disputou 43 jogos pelo Santa Cruz, sendo 33 dos 38 do Brasileiro. “Estou magrinho. Graças a Deus em todos os times que joguei sempre me preparei bem e consegui jogar. Joguei 33 partidas no Brasileiro, não é fácil não”, disse.

Depois de sair do Flamengo, em 2009, o jogador rodou por vários clubes. Atuou nos Estados Unidos e na Índia, além do Santa Cruz e do Metropolitano-SC. O Grêmio é a retomada das participações em uma equipe grande.

“Estou muito feliz, eu trabalhei muito para voltar a uma equipe de ponta, agora é retribuir a confiança que o Grêmio está depositando em mim”, finalizou.

(Folhapress)