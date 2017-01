Acre tem o 2º maior custo médio da construção civil do País

De acordo com o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, em 2016, o custo nacional da construção, por metro quadrado, que em novembro ficou em R$ 1.022,26, passou para R$ 1.027,30 em dezembro, sendo R$ 531,21 relativos aos materiais e R$ 496,09 à mão de obra.

No Estado do Acre, no período, o custo médio da construção, por metro quadrado, ficou em R$ 1.127,23, apresentando uma variação de 0,10% em dezembro e fechou o ano em 5,4 pontos percentuais. Com esse valor, o Acre ficou atrás apenas do Rio de Janeiro, cujo custo médio anual foi de R$ 1.148,06. Em São Paulo, o valor foi de R$ 1.123,09.

Na região Norte, a diferença do custo médio da construção civil do Acre em comparação a Roraima (segundo colocado na região), no período, foi de R$ 40,95, a mais. A média da região foi de R$ 1.038,92, no ano passado, com variação mensal de 0,21%.

Segundo o estudo do IBGE, a parcela dos materiais, com variação de 0,01%, subiu 0,07 ponto percentual em relação à taxa do mês anterior (-0,06%). Já a parcela da mão de obra apresentou variação de 1,02%, subindo 0,75 ponto percentual em relação a novembro (0,27%).

O resultado de 2016 registrou variação de 2,92% nos materiais, enquanto a parcela do custo referente aos gastos com mão de obra atingiu 10,89%. Em 2015, a parcela dos materiais fechou em 3,78% e a mão de obra, em 7,55%.

No mês de dezembro, a região Sul se destacou por apresentar a variação de custo mensal mais elevada, com 2,09%. As demais taxas do mês de dezembro foram: 0,21% (Norte), 0,31% (Nordeste); 0,18% (Sudeste) e 0,46% (Centro-Oeste).

Renan Biggi