De férias, Gilmar Mendes ‘pega carona’ em voo oficial

Embora Gilmar Mendes tenha viajado com o presidente Michel Temer para Portugal, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral não foi visto na delegação oficial brasileira que participou do velório do ex-presidente Mário Soares, na manhã desta terça-feira (10).

Questionada pela reportagem da Folha de S. Paulo, a assessoria de imprensa da Presidência da República confirmou que Mendes não foi à cerimônia. Ele também não esteve no encontro de Temer e Sarney com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

O ministro informou que não compareceu ao funeral por causa de uma crise de labirintite. Ele também disse que não retornará ao Brasil com o presidente Temer. “Fico em Lisboa”, afirmou.

Mendes respondeu às críticas por ter viajado ‘de carona’ no voo de Temer. Segundo a assessoria de Mendes, ele estava em Portugal até semana passada, em férias previstas até o dia 25, mas teve de viajar ao Brasil às pressas por questões pessoais. Então, de acordo com a assessoria, foi convidado por Temer para integrar a comitiva que viajou na segunda (9), também para Portugal, para o enterro de Soares. Com informações da Folhapress.