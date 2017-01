Homem é executado com 12 tiros no bairro Habitar Brasil

Ruan Santos Correia, vulgo “Neguinho”, de 20 anos, foi morto na manhã desta quarta-feira, 11, com pelo menos 12 tiros de pistola, fato ocorrido na rua 7 de Setembro, bairro Habitar Brasil.

Segundo foi apurado no local, ele tinha saído de casa por volta das 6:30h da manhã para comprar pão em uma mercearia próxima a sua casa, quando dois homens em um motocicleta se aproximaram e o garupa sacou a pistola e fez vários disparos contra “Neguinho”, que foi atingido com pelo menos 12 tiros, morrendo no local.

O SAMU foi acionado, mas, no local, não pode fazer mais nada, pois o mesmo já estava sem vida. Policiais militares do 4º Batalhão estiveram no local isolando a área do crime até a chegada dos peritos do IML para fazer na perecia no local e a remoção do cadáver.

Policiais da Delegacia de Homicídio foram até o local para tentar colher mais informações dos acusados. Segundo pessoas que conheciam a vítima, ele já teria sofrido pelo menos três emboscadas. Segundo informações, ele estaria devendo a um traficante.

Selmo Melo