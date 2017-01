Novo sistema de transporte é implantado na parte alta da cidade

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco – RBTRANS, estará implantando a partir do próximo sábado, 14 de janeiro, um novo sistema de transporte coletivo, são as linhas alimentadoras e linhas troncais. O novo sistema começa em definitivo na parte alta da cidade que compreende as linhas Tancredo Neves, Alto Alegre, Irineu Serra e Wanderley Dantas.

O novo sistema vai funcionar da seguinte forma: as linhas alimentadoras vão circular somente dentro do bairro, com trajetos mais curtos. Outra mudança é que antes a parada final dessas linhas era no ponto final do bairro, agora a parada final será no próprio Terminal de Integração, neste caso, no Terminal de Integração do Adalberto Sena.

O Terminal de Integração do Adalberto Sena será fechado, isso significa que agora o usuário pagando uma única passagem vai dispor de mais de um trajeto e sem necessariamente ter que vir ao centro da cidade. Por exemplo: se antes o ônibus que atendia o usuário fazia o trajeto sempre pela Av. Antônio da Rocha Viana e este usuário teria como destino um trecho da Getúlio Vargas, neste caso, com o novo sistema o passageiro não vai mais precisar se deslocar até o terminal central para tomar outro ônibus com destino a Getúlio Vargas, no próprio Terminal de Integração do Bairro ele terá no mínimo três opções. Terminal de Integração Adalberto Sena via Av. Antônio da Rocha Viana, Terminal de Integração Adalberto Sena via Av. Getúlio Vargas ou ainda Terminal de Integração Adalberto Sena via Wanderley Dantas.

O Diretor de Transportes da RBTRANS, Jô Luís Fonseca, afirmou que o sistema já foi testado em alguns finais de semana e agora feito os devidos ajustes está tudo pronto para entrar em operação em caráter definitivo e dinamizar o serviço.

O Superintendente da RBTRANS, Gabriel Forneck, juntamente com sua equipe fez uma vistoria no funcionamento do novo sistema. Segundo ele esse processo está sendo iniciado pelo Terminal de Integração do Adalberto Sena, mas a previsão é que todo o sistema de transporte esteja integrado até o final do ano, firmou Forneck.