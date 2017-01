Bernardinho sai do comando da seleção masculina

No comando da seleção masculina de vôlei do Brasil desde 2001, Bernardinho anunciou nesta quarta-feira (11) que deixará o posto. No lugar dele assume Renan Dal Zotto.

Segundo o site do Globo Esporte, Renan estava na CBV até o fim dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Depois, pediu afastamento por razões pessoais e voltou a Florianópolis. Ao saber da decisão de Bernardinho, o presidente Toroca teria “intimado” Renan a voltar.

É um motivo de muito orgulho estar aqui hoje pela confiança depositava pelo Toroca e pela CBV no meu nome. Estou há mais de 40 anos no vôlei e algumas vezes fui convocado pela CBV. Durante 13 anos como atleta, aquele frio na barriga. Depois em 2001 para ajudar na transição do Bernardo do feminino para o masculino. Isso me entusiasma muito. Nos últimos anos estava como diretor de seleções”, disse Renan.