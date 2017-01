75% dos empresários se mostraram satisfeitos com vendas natalinas, diz Fecomércio/AC

Pelo menos 73% dos empresários de Rio Branco se mostraram satisfeitos com as vendas durante o Natal do ano passado, segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). O levantamento foi realizado junto a 150 empresários do varejo, entre os últimos dias 3 e 6 de janeiro.

Daqueles que tiveram resultado positivo, 39% creditam o ​pagamento do 13º salário, com circulação no mês de dezembro; enquanto 30%, pela própria tradição de consumo do Natal. Mesmo assim, 26% dos entrevistados disseram que as vendas durante o período não foram compensatórias, apresentando um resultado inferior ao visto em 2015. Destes, 26% debitam o fato ao aumento da inflação; e apenas 1% não soube aferir sobre o alcance ou não das vendas esperadas.

Ainda de acordo com o estudo, metade dos empresários do comércio local avalia o resultado como “bom”; outros 26%, como “regular”; 11%, como “ruim”. Outros 10% definem a época como “ótimo” e 3% preferiram não se pronunciar.

Influência

Para 52% dos empresários, o desemprego, a variação da cotação do dólar e os altos juros foram relevantes para a minimização do resultado das vendas de Natal. Mesmo assim, pelo menos 15% dos comerciantes não associam o resultado das vendas a estes aspectos, mas destacam, porém, que as políticas econômicas internas seriam as causadoras dos resultados.

Além disso, a pesquisa destaca 12% dos empresários que entenderam que a inflação teve efeitos negativos para os negócios de mercado e, 12%, que o desemprego e a economia comprometeram as vendas. No mais, 6% ainda apontam os juros altos como relevantes para os resultados; 2% não souberam avaliar e; 1%, não informaram.