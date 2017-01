Frequência na educação infantil cresce para 84,3%

A taxa de frequência na educação infantil brasileira aumentou em 10 anos. A porcentagem de crianças entre 4 e 5 anos de idade nas escolas cresceu de 62,8%, em 2005, para mais de 84% em 2015. A pesquisa faz parte do estudo Síntese dos Indicadores Sociais, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Embora a pesquisa informe o aumento, o número está abaixo da meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 2014 – 2024, conforme o Terra.

Para os pesquisadores do IBGE, o que preocupa são as taxas de frequência do ensino médio. Durante o período estudado pela pesquisa, a presença destes alunos nas salas de aula apresentou um aumento de apenas 3,4%, saltando de 81,6% em 2005 para 85% em 2015.

“A inserção de jovens de 15 a 17 anos de idade avançou lentamente, evidenciando a dificuldade de garantia do direito à educação básica obrigatória para esse grupo etário que deveria estar frequentando o ensino médio”, informa a pesquisa.