Prefeitura programa ações de limpeza e manutenção

Dando sequência ao planejamento e execução de atividades de manutenção dos espaços e serviços públicos, a Prefeitura de Rio Branco segue com o trabalho de identificar necessidades e programar melhorias para os bairros da capital. Nesta quarta-feira, 11, a área de atuação foi o bairro Vila Nova, nas proximidades da Av. Antônio da Rocha Viana.

Sob a chuva, Marcus Alexandre chegou ao bairro por volta das 6h da manhã. Acompanhado pelo Diretor de Limpeza Pública da Secretaria de Serviços Urbanos (SEMSUR), Wille Neves, e do Diretor Técnico da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), José Carlos Fernandes, o prefeito vistoriou as condições das ruas, calçadas e sistemas de drenagem.

Na Rua Adam Smith, que liga a Antônio da Rocha Viana à Estrada das Placas, a instalação de um quebra-molas dará mais segurança a pedestres e motoristas. Já na Rua da Zeli e Travessa Pompéia, as equipes da Prefeitura estarão concentradas na canalização e ampliação da rede de drenagem. A execução dos serviços começa na próxima segunda-feira.

Além da manutenção de ruas e drenagem, outras frentes de trabalho estarão atuando no bairro com ações de prevenção e combate à dengue, zika e chikungunya.“ Esse é o momento para muito trabalho. Em parceria com o DEPASA, executamos aqui diversos serviços. Mas, as chuvas estão ai e precisamos acompanhar de perto as condições do bairro e garantir ações importantes como a ação de inverno que inclui o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti”, explicou o prefeito.

O presidente da Associação de Moradores do bairro, Marcus Rocha, destacou a importância de uma gestão parceira da comunidade. “O prefeito Marcus Alexandre tem sido um grande parceiro nosso, sempre disposto a ouvir e atender as necessidades da comunidade. Nós só temos a agradecer”, disse o líder comunitário.