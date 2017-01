BC faz maior corte nos juros básicos em quase cinco anos

Pela primeira vez desde abril de 2012, o Banco Central decidiu nesta quarta-feira (11) reduzir a taxa básica de juros da economia em 0,75 ponto percentual. A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) teve como resultado a queda da Selic de 13,75% ao ano para 13%.

Em comunicado divulgado após a decisão, a diretoria do BC afirmou que a atividade econômica aquém do esperado e a inflação em nível favorável tiveram influência sobre a opção de aumentar a intensidade dos cortes de juros. Antes desse encontro do Copom, o ritmo de redução da taxa era menor, de 0,25 ponto percentual a cada encontro.

“A inflação recente continuou mais favorável que o esperado”, diz um trecho do comunicado divulgado após a reunião. Com base nesse cenário, o BC também decidiu reduzir suas projeções para a inflação de 2017 e de 2018.

Para este ano, a expectativa de inflação recuou de 4,3% para 4,0; para o próximo ano, passou de 3,9% para 3,4%. “O Comitê entende que o atual cenário, com um processo de desinflação mais disseminado e atividade econômica aquém do esperado, já torna apropriada a antecipação do ciclo de distensão da política monetária, permitindo o estabelecimento do novo ritmo de flexibilização”, afirmou o BC por meio do comunicado.

Importância da Selic

A definição do percentual é importante para a economia por ser uma referência para investimentos. São considerados a menor taxa de retorno, ou seja, quando um empresário decide tirar um projeto do papel, ele avalia se o lucro do projeto é maior ou menor que essa taxa básica.

Se o retorno for menor, ele não tira o projeto da gaveta e aplica o dinheiro em papéis do Tesouro Nacional, que pagam juros próximos desse valor definido pelo BC. Ele também pode investir em outros produtos financeiros.

Empréstimos e financiamentos

Essa taxa básica também tem influência direta sobre o quanto um consumidor paga por empréstimos e financiamentos. Quando o BC altera o valor dela, também muda o custo dos bancos para captar recursos, dinheiro que será emprestado posteriormente aos clientes.

Se o custo do banco sobe, o empréstimo para o consumidor também pode subir. Se a taxa baixa, esse custo pode baixar. Os juros básicos ainda têm uma importância grande porque ajudam a controlar a inflação.

O que é meta de inflação

No Brasil, para os preços não saírem de controle, foi criado um sistema de metas de inflação. Ele funciona assim: o Conselho Monetário Nacional (CMN) define um objetivo a ser perseguido pelo Banco Central. Neste ano, a meta é deixar o IPCA em 4,5%.

Essa meta, no entanto, permite uma margem para abrigar possíveis crises e choques de preço, ou seja, em situações excepcionais, o IPCA pode chegar a no máximo 6% e a no mínimo 3%. Fonte: Portal Brasil, com informações do Banco Central