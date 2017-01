Pequenos negócios geram renda no Acre

Implantada em 2011 pelo governador Tião Viana, para gerar oportunidades de trabalho e incluir socialmente as famílias do Acre, a Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN) segue com a missão de chegar à marca de 30 mil famílias contempladas até 2018.

Ao longo dos últimos anos, o programa de incentivo ao empreendedorismo vem sendo executado por meio de capacitações técnicas realizadas em parceria com instituições públicas e privadas, consolidadas com a entrega de kits de equipamentos de diferentes frentes de trabalho, adquiridos com investimentos próprios e de emendas parlamentares.

Além de movimentar a economia, os empreendimentos que têm surgido a partir de pequenos negócios são um instrumento de transformação social no Acre.

Mais de R$ 30 milhões já foram investidos para fomentar o programa, que já atendeu mais de 22 mil famílias, inclusive de cidades mais distantes do estado.

A política de investimentos se dá em duas esferas: empreendimentos individuais e coletivos. Isto é, economia popular e economia solidária. Os coletivos beneficiam até dezenas de famílias e são um incentivo ao surgimento de novas associações e cooperativas.

De acordo com o secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira, só na economia solidária o governo já investiu mais de R$ 18 milhões, o que significa o total de cinco mil famílias envolvidas no projeto de feiras regionais, desde 2015.

“O que mais nos deixa orgulhosos por essa iniciativa de apoiar quem mais precisa é sabermos que, fazendo isso, o jovem e o adulto, até mesmo o idoso, podem ter a oportunidade de desenvolver uma atividade econômica naquilo com que mais se identificam. No caso da juventude, principalmente, é a oportunidade de encontrar seu caminho no meio da sociedade como cidadão de bem”, destaca.