Prefeito cobra municipalização da saúde para melhorar atendimento

Uma reunião que durou cerca de três na Câmara Municipal de Boca do Acre ,na tarde desta quarta feira (11), mostrou toda a preocupação da atual administração municipal com a área da saúde.

O prefeito Zeca Cruz (PSDB), se reuniu com vereadores, o secretário de saúde Manoel Barbosa, o diretor do Hospital José Carlos Pereira e outros gestores, para cobrar a municipalização da unidade para viabilizar investimentos e a melhoria na qualidade do atendimento.

Hoje, a unidade enfrenta sérios problemas que privando a população de um atendimento humanizado. O diretor José Carlos Pereira, revelou que o repasse mensal do governo do estado, no valor de R$ 62 mil, não cai nos cofres da undiade ha nove meses.

” Já aconteceu da gente ter que gastar dinheiro do próprio bolso para não deixar o paciente desamparado”, revelou o diretor.

O secretário municipal de saúde, Manoel Barbosa, fez uma breve esplanação do quadro atual da pasta no município e disse que a prefeitura tem todo o interesse em passar a administrar a unidade.

O presidente da Câmara, Adautivo da Silva (PP), que idealizou o encontro, abriu espaço para que os vereadores fizessem questionamentos aos gestores do hospital e disse que a casa de leis vai acompanhar de perto todo o processo.

O prefeito Zeca Cruz cobrou a municipalização da unidade e justificou que hoje a prefeitura já gasta com o atendimento cujas despesas deveriam ser arcadas todas pelo estado.

” Hoje a gente já gasta com a hospital que não é nosso. Então se a gente já gasta com uma unidade do estado, vai ficar mais fácil gastar com um serviço da nossa responsabilidade”, justificou.

O prefeito ainda solicitou um “raio x” completo da atua situação do hospital, em todos os aspectos, e disse que de de posse desse levantamento, vai mobilizar a câmara cobrar na capital do estado, a entrega em definitivo da unidade para a gestão municipal.

Ainda segundo Zeca, a idéia é formar uma caravana para se reunir em Manaus com o governo do estado e os representantes da Secretaria Estadual de Saúde para formalização do acordo.

Hoje, os casos de média e alta complexidade que surgem em Boca do Acre são remetidos para a rede pública de Rio Branco, no Acre, quando pelo organograma da Secretaria de Saúde, deveriam ser atendidos no hospital regional de Lábrea.