Prefeito lança novo Portal do Cidadão em Rio Branco

O prefeito Marcus Alexandre lançou nesta quinta-feira, 12, às 9 horas, no auditório da OCA, o novo Portal do Cidadão da Prefeitura de Rio Branco, que há dez dias funciona em fase experimental e já pode ser acessado por qualquer pessoa que queira utilizar algum dos seus 22 serviços e 55 subserviços disponíveis on-line através do endereço eletrônico portalcidadao.riobranco.ac.gov.br ou ainda por meio do site da Prefeitura de Rio Branco ( www.riobranco.ac.gov.br ).

Ao acessar o Portal do Cidadão o usuário pode obter diversos serviços que até pouco tempo eram realizados somente pelos Centros de Atendimento: consultar e emitir certidões negativa, positiva e positiva com efeito negativa; consultar e emitir dívidas para quitação de débitos (IPTU, ITBI, ISSQN, alvará, rendas patrimoniais, taxas do CEASA, dividas diversas, taxas de licenciamento de táxi, moto-táxi e frete, nota fiscal avulsa, taxas de serviços e parcelamentos); consultar dados cadastrais de pessoa física e jurídica; consultar imóveis e emitir Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI; consultar empresas e emitir Boletim de Cadastro Mobiliário – BCM; consultar e emitir localização de processos (Protocolo), laudos de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis), notas fiscais avulsas geradas pelo contribuinte, alvará (localização, funcionamento, provisório e sanitário), contracheque e Nota Fiscal Eletrônica, além de consultar a autenticidade de documentos (alvará, laudo de ITBI, certidões e Nota Fiscal Avulsa).

Numa segunda fase do Portal do Cidadão serão agregados novos serviços como solicitações de retirada de entulho, poda de árvores, solicitação de iluminação pública, 2ª via do Cartão de Estacionamento para idosos e pessoas com deficiência e, para aquelas pessoas que são servidores da Prefeitura, estarão disponíveis os serviços de emissão de holerites, consulta e programação de férias, emissão de comprovante de rendimentos, consulta ao tempo de serviço, dentre outros.

O Departamento de Tecnologia da Informação e Modernização da Gestão da Prefeitura de Rio Branco (DTIMG) informa que, caso o contribuinte esteja com o cadastro atualizado junto à Prefeitura, basta clicar no botão “primeiro acesso” e preencher dados para utilizar o Portal. Se as informações não estiverem atualizadas, o cidadão deverá dirigir-se até um dos Centros de Atendimento ao Cidadão – CAC ou à OCA e apresentar documentação pessoal, como CPF, RG e Comprovante de endereço, para realizar a atualização cadastral. Depois de realizada essa atualização, todos os outros acessos e atendimentos poderão ser feitos diretamente no portal on-line.