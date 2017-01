Em Tarauacá, nível do rio ultrapassa cota de alerta

O Rio Tarauacá, subiu 73 centímetros em menos de 6hs e ultrapassou a cota de alerta, que é de 8,50 metros. A primeira medição, feita durante a manhã dessa quarta-feira (11), mostrou que as águas estavam a 8,13 metros. Na medição feita na parte da tarde, o nível já estava em 8,86 metros.

O soldado do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros do município Leandro Simões disse que o nível do rio está subindo muito rápido devido as constantes chuvas na cidade. Apesar disso, o bombeiro afirmou que ainda não há nenhum bairro afetado pelas águas.

O bombeiro revelou também que o nível pluviométrico não é normal para a época do ano. “Estamos monitorando e fazendo acompanhamentos no bairro Senador Pompeu, que fica bem próximo do rio. Lá tem muitas famílias”, confirmou. Com informações G1