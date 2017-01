Quadro de colapso do sistema prisional e o aumento da violência no Estado faz Justiça do Acre instituir Gabinete de Crise

Por meio de portaria, publicada na edição desta quinta-feira, 12, do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Cezarinete Angelim, instituiu, no âmbito do Judiciário acreano, o Gabinete de Crise, com a finalidade de ações relativas à execução penal e ao sistema socioeducativo no Estado.

Segundo a portaria, para a instituição do Gabinete de Crise, a desembargadora-presidente do TJAC considerou “o notório quadro de colapso do sistema prisional e o aumento da violência no Estado do Acre, disseminando pânico e sensação de insegurança na sociedade”.

Ainda no documento, Cezerinete Angelim assevera que as recentes ações da criminalidade afrontam os Poderes constituídos, apontando a imprescindibilidade de atuação conjunta e harmônica dos Poderes e instituições do Estado, de modo a resguardar a paz social.

Não menos importante, a magistrada-presidente considerou a necessidade de instituição de comissão, no âmbito do Tribunal de Justiça, para implementar ações sistêmicas que alcancem as situações decorrentes do quadro de colapso do sistema prisional e o aumento da violência no Estado do Acre, relacionadas à competência do Poder Judiciário.

De acordo com a portaria, integram o Gabinete de Crise, cuja coordenação é da Presidência do TJAC, a desembargadora Regina Célia Ferrari, corregedora-geral da Justiça; os juízes de Direito Cloves Ferreira, Luana Campos, Alesson Brás, Danniel Bonfim, Rogéria Epaminondas; o coronel PM Mário César, assessor militar do TJAC; o promotor de Justiça Daian Albuquerque, do Ministério Público do Estado do Acre; o defensor público Luis Medeiros; e o advogado Patrich Leite, da OAB-AC.

Ainda sobre a composição, a critério da Presidência do TJAC, poderão ser convocados outros magistrados da capital e do interior para as ações colaborativas decorrentes das deliberações do Gabinete de Crise, bem como solicitada a participação de representantes da Secretaria de Segurança, do Instituto de Administração Penitenciária e do Instituto Socioeducativo.

Diretrizes

Conforme a portaria, o Gabinete de Crise obedecerá sete diretrizes, quais sejam: monitoramento contínuo da execução penal e do sistema sócio-educativo; integração dos magistrados de primeiro e segundo graus, atuantes na jurisdição penal; compartilhamento das decisões e ações junto às diversas instâncias envolvidas, desde que não comprometa o sigilo necessário às operações de segurança pública; harmonização das decisões dos órgãos jurisdicionais com vistas ao melhor resultado; interação e articulação permanente com os demais órgãos públicos da segurança pública; – respeito às autonomias institucionais; inteligência e atuação em rede.

O documento determina que o Gabinete de Crise terá prazo inicial de 120 dias para funcionamento, prorrogável por igual período, devendo apresentar relatório das medidas adotadas, ao final dos trabalhos.

Atribuições

De acordo com o documento, ao Gabinete de Crise, dentre outras atribuições típicas de gerenciamento, atuará como órgão de interlocução entre o Judiciário e a Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Administração Penitenciária, Instituto Socioeducativo, Conselho Nacional de Justiça, Tribunais de outras unidades da federação e outros órgãos administrativos.

O gabinete vai analisar os relatórios e diagnósticos do grupo de monitoramento do sistema carcerário – GMF e do sistema socioeducativo, identificando fatores de risco e adotando medidas de caráter sistêmico no âmbito da justiça estadual.

Ainda das atribuições, caberá ao Gabinete de Crise providenciar o fornecimento de material de suporte para situações emergenciais como veículos, computadores portáteis, equipamentos de comunicação por rádio, material de identificação, coletes, armas e outros, bem como instituir sistema próprio de inteligência.