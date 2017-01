Adolescente é presa com 200g de droga colada no corpo

Uma menor de idade foi presa em um táxi na estrada de Sena madureira enquanto transportava meio quilo de maconha e cerca de 200 gramas de cocaína colada no corpo.

De acordo com informações da polícia, a adolescente foi surpreendida próximo à ponte metálica na entrada do município de Sena Madureira e a droga seria levada para o vale do Iaco.

Na delegacia, segundo a polícia, a menor alegou que a droga apreendida seria para consumo próprio. A adolescente foi levada para o Ministério Público e ficou à disposição da Justiça. Com informações Juruá em Tempo.