Centro Vocacional de Tecnologia será implementado no Acre

A fim de continuar a promoção de ações que visam o fomento ao desenvolvimento tecnológico no Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Sect), implementará neste ano o Centro Vocacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (CVTIC).

O espaço buscará atender a demanda de pesquisa, formação e empreendedorismo, estruturando a cadeia de atividades nessa área.

Para iniciar os debates sobre a proposta, pretende-se realizar um seminário voltado ao assunto, que deverá discutir e dividir experiências, disseminando conhecimentos e informações sobre o tema com os participantes.

O público-alvo serão empresários, estudantes técnicos, profissionalizantes ou superiores, além de professores e pesquisadores que atuem no setor.

Para isso, o projeto conta com o patrocínio do Banco da Amazônia (Basa) e a parceria da Universidade Federal do Acre (Ufac), do Instituto Federal do Acre (Ifac), do Instituto Dom Moacyr (IDM), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac) e de demais órgãos governamentais.

De acordo com o coordenador do projeto, Pascoal Muniz, pretende-se, ainda, promover exposições e palestras de aproveitamento e reciclagem de materiais tenoclógicos, além de fortalecer a área de inovação na Região Norte.

“Pretendemos, também, proporcionar o intercâmbio entre universidades, institutos federais, instituições de pesquisa e de ensino superior, empresas e órgãos governamentais, despertando o interesse mercadológico nessa área”, afirmou.