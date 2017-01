Dupla abre fogo contra desafeto na Estrada da Sobral, mata transeunte e alveja comerciante

A violência na Capital acreana fez mais uma vítima fatal na manhã desta quinta-feira, 12. Cleytom Pires da Silva, de 25 anos, foi alvejado à bala, quando caminhava pela Estrada da Sobral, nas imediações do bairro Plácido de Castro. Atingido três vezes, à altura do tórax, Cleyton ainda foi socorrido pelo Samu, mas morreu dentro da ambulância.

Segundo informações colhidas no local, dois homens, ainda não identificados pela polícia, passaram em uma motocicleta e abriram fogo contra Rafael da Costa Luz, de 28 anos, que foi baleado. Socorrido pelo Samu, Rafael, que seria o alvo da dupla, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.



No mesmo local, Nelson da Silva Salgado, de 56 anos, estava na porta do seu comercio naquele momento, também foi alvejado com um tiro à altura do pescoço. Em estado grave, a vítima também foi lavada ao pronto-socorro da Capital.

Selmo Melo