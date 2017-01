Matrículas nas escolas estaduais começam dia 30

As matriculas do ensino fundamental e médio das escolas da rede estadual começam no dia 30 deste mês, mas encerra no dia 3 de fevereiro. Os pais de alunos não precisam procurar a diretoria do colégio, porque todo os processo será on-line, através do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação Educacional do Acre (Simaed).

A medida adotada pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) visa, evitar as intermináveis filas nesta época do ano, nas portas dos colégios estaduais. A prioridade será para os alunos que estão matriculado na rede, mas as vagas remanescentes poderão ser ocupadas pelos outros alunos oriundos de outras unidades escolares, com base nos zoneamento. Porém, a confirmação da matrícula será no momento da entrega da documentação e o currículo do aluno, nos dias 6 a 8 do próximo mês, porque o ano letivo está previsto para o dia 27 de fevereiro deste ano.

Portanto, os alunos que terminaram o 5 Ano, correspondente o antigo primário, será matriculado no 6 Ano, em outro colégio do ensino fundamental, inclusive os alunos que terminaram o 9 Ano, serão matriculados no ensin o médio. A direção da escola que estudava no último ano do ensino fundamental encaminha, através do sistema para outra escola do ensino médio.

Os alunos que não têm acesso a internet, receberão orientação nos pontos de matrícula e nos colégios estaduais, mas os pais devem procurar os pontos de matrícula ou na escola para que possa ser orientado. Afinal de contas, os pais precisarão assinaram um termo de compromisso concordando para escola que o filho foi matriculado, mas a central de matrículas, ficará sediado no Centro de Referência e Inovações para Educação (CRIE), porque no local conta com computadores e funcionários para prestar o atendimendo adequado.