Depasa segue com adequações no sistema de captação de água

Com a intensificação do período de chuvas, o Rio Acre apresenta desde o início da semana uma elevação de 2,32 metros e registra na manhã desta quinta-feira, 12, a marca de 8,54 metros em Rio Branco, de acordo com medição realizada pela Defesa Civil.

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), órgão responsável pelo sistema de abastecimento, monitora e realiza alterações no processo de captação de água na capital.

“O período de seca, na metade do ano passado, e agora com esta subida da lâmina d’água do rio, exige adequações nos equipamentos para garantir o funcionamento da rede e produzir a quantidade de água necessária à população”, declara o diretor-presidente do Depasa em exercício, Miguel Félix.

O gestor informa que o atual formato do sistema de captação das Estações de Tratamento de Água (ETAs) funciona com configurações mistas e que será mantida até novas avaliações técnicas.

“Na operação da ETA I, estamos utilizando as duas bombas da torre de captação. Já a ETA II funciona com a operação de cinco bombas em três balsas flutuantes, fato que exige o ajuste das tubulações ligadas a esses equipamentos para a central de captação, a cada elevação do manancial”, explica Miguel Félix.

Outra bomba em balsa flutuante está instalada e pronta para funcionar caso haja alguma necessidades na ETA I, que mantém a média de produção de 500 litros/s, enquanto a ETA II trabalha na geração de 950 litros/s.