Empresas de ônibus reduzem viagens de Cruzeiro do Sul/Rio Branco

Com a passagem das festas de Natal e Réveillon, período em que muitas pessoas aproveitam o recesso para viajar, as empresas de ônibus que fazem a linha Cruzeiro do Sul/Rio Branco tiveram que reduzir as operações. Desde o início desta semana, a quantidade de viagens para a capital do estado foi reduzida em torno de 70%. Os empresários alegam que a procura por bilhetes diminuiu.

Em dezembro, momento em que a procura por passagens foi maior durante o ano de 2016, as empresas aumentaram a capacidade de atuação colocando um maior número de carros para atender a demanda. Naquele momento, chegaram a sair 15 ônibus, por dia, para RB. No entanto, com a passagem das festas e se encerrando o período de recesso, o número de passageiros baixou e, assim, segundo o gerente de empresa, Jocinei Pereira de Morais, se fez necessário reduzir a capacidade de atuação.

As péssimas condições da BR 364 que levaram os ônibus a demorar mais para fazer o percurso até a capital do Estado fizeram com que os passageiros evitassem a viagem pela rodovia. Atualmente, os carros levam até 20 horas para sair de Cruzeiro do Sul e chegar a Rio Branco. Com informações Tribuna do Juruá