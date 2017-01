Chuvas superam 9% do esperado para janeiro

O acumulado de chuva nos primeiros dias de janeiro em Rio Branco é de 306 milímetros, o que representa quase 10% a mais do esperado para todo o mês, segundo dados repassados pela Defesa Civil da capital. Ainda de acordo com o órgão, o previsto para o mês é de 280 milímetros.

As chuvas do início de 2017 já superaram também o índice de 134 mm registrado nos 30 dias de janeiro do ano anterior. Além disso, ultrapassou o acumulado dos 12 primeiros dias de 2016, onde foi registrado 54 milímetros de chuva, número abaixo do registrado apenas nas últimas 24 horas, quando choveu 56,6 mm.

A Defesa Civil aponta ainda que somente das 9h às 13h desta quarta (11), as chuvas chegaram a 49 milímetros. Ou seja, em apenas quatro horas choveu 86% do registrado em todo o dia no município.

Para o coordenador do órgão na capital, coronel George Santos, a previsão é de que esses números aumentem ainda mais nos próximos dias. Segundo ele, como os meses de janeiro a abril são os mais chuvosos, as chances de ocorrência de novas precipitações são grandes.

Com as fortes chuvas, o nível do Rio Acre, na capital acreana subiu 68 centímetros e registrou nesta quinta (12) 8,54 metros. A cota de alerta é de 13,50 metros e a de transbordo é 14 metros.

No mesmo período no ano passado, o manancial estava mais de três metros abaixo dessa marca, na cota de 5,34 metros. Com informações G1