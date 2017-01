Espécie de morcego está sugando sangue de humano durante a noite

Uma espécie de morcego, que se alimenta de pássaros nativos, está sugando o sangue de humanos durante a noite. De acordo com um estudo, as intervenções humanas em seu habitat natural estão forçando o animal a incluir o sangue de mamíferos em sua cadeia alimentar.

Para chegar nessa constatação, os pesquisadores observaram as fezes de morcegos-vampiro do Parque Nacional do Catimbaiu, em Pernambuco.

O estudo se baseia como será o comportamento desses morcegos em casos de escassez de pássaros selvagens e de aumento de animais domésticos disponíveis. De acordo com os resultados da pesquisa, essa circunstância induz os morcegos a incluírem outros animais em sua dieta.

“Ficamos bastantes surpresos. Eles estão se adaptando ao ambiente e explorando novos recursos”, disse em entrevista à New Scientist. Da redação do O Povo.