Com queda da Selic, bolsa sobe, real se fortalece e dólar cai

A decisão do Banco Central reduzir a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual ontem (12) teve efeitos positivos no mercado brasileiro nesta quinta-feira (13). Enquanto o principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) disparou, o real se fortaleceu frente ao dólar, já que a cotação da moeda norte-americana frente recuava.

Com o fechamento do mercado financeiro, termômetros importantes mostravam um quadro favorável, além de sugerir maior confiança no futuro. Eles indicam a a saúde econômica e financeira do País.

A bolsa, que abriu a quinta-feira aos 62 mil pontos, terminou o dia em 63.954, com alta de 2,41%. Papéis de empresas da construção civil e de varejo se destacaram no pregão por serem mais sensíveis a crédito e ao nível de consumo no País.

Queda do dólar

O real, também por conta do efeito da redução da taxa Selic, fortaleceu-se frente ao dólar. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 3,176 na venda – com queda de 0,54%.