Coluna Bom Dia

Crise no sistema

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, se reuniu na manhã de ontem, em Brasília, com os presidentes dos 27 tribunais de Justiça estaduais do país. Na pauta, a crise no sistema carcerário brasileiro.

Soluções imediatas

Na reunião, cada presidente de tribunal apresentou dados do sistema prisional do Estado em que atua, juntamente com sugestões de soluções imediatas nas localidades afetadas para evitar novos massacres, além de medidas preventivas para as demais regiões.

Bem na fita

O Acre fica bem na fita das preocupações da ministra Carmem Lúcia. O estado é um dos que tem a Justiça mais rápida e, com isso, um dos menores percentuais de presos provisórios nas penitenciárias.

No Acre

A desembargadora-presidente do TJAC, Cezarinete Angelim, asseverou que medidas preventivas estão sendo tomadas desde 2016, com inspeções periódicas nos presídios, diálogo direto com os juízes de 1º Grau, transferência de detentos que lideram as organizações criminosas para desarticular as grandes facções, e também através da cobrança de investimentos aos representantes do Poder Executivo.

Gabinete de crise

O quadro de colapso do sistema prisional e o aumento da violência no Estado do Acre, disseminando pânico e sensação de insegurança na sociedade, motivou a Justiça acreana a instituir, por meio de portaria, o Gabinete de Crise, para promover ações relativas à execução penal e ao sistema socioeducativo no Estado.

Atuação conjunta

O Gabinete de Crise atuará como órgão de interlocução entre o Judiciário e a Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Administração Penitenciária, Instituto Socioeducativo, Conselho Nacional de Justiça, Tribunais de outras unidades da federação e outros órgãos administrativos, de modo a resguardar a paz social.

Transferência

A transferência dos 15 líderes de facções para Mossoró, entretanto, não resolve o problema ou sequer arranha o problema da violência e da falta de segurança no Estado. Eles logo serão substituídos. Material humano para isso não fata nas celas infectas.

Bilhão

A Sudam anunciou a intenção de investir R$ 8 bilhões na Amazônia, por meio dos fundos constitucionais. Pois o Acre está se preparando para fazer jus à parte dessa bolada. Na reunião de governo, ficou decidido que o Acre reivindicará investimentos da ordem de R$ 1 bilhão.

Mudanças

Na última reunião do conselho deliberativo da Sudam, o Acre conseguiu importantes mudanças nas diretrizes e prioridades para os recursos apresentados. Por isso, a equipe de governo se reuniu ontem para traçar as prioridades na área industrial e levar ao ministro da Integração.

Reunião

A reunião foi coordenada pela governadora em exercício, Nazareth Lambert e pelo secretário da Indústria, Sibá Machado, com a presença do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronez, e do presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro.

Objetivos

Os principais objetivos do Acre, na possível utilização dessa verba da Sudam, são o desenvolvimento das empresas privadas acreanas; a revitalização e construção de novas sedes administrativas do governo e das prefeituras que foram atingidas pelas cheias dos rios; a criação de laboratórios de pesquisa voltados à produção primária do estado, o aparato de armazenagem de grãos no Acre e a revitalização da Zona de Processamento de Exportação.

Acreano

Com a demanda de R$ 1 bilhão junto à Sudam, o Estado se credencia aos investimentos. Fica a palavra agora com o acreano Paulo Roberto Correia da Silva, superintendente do órgão, para dizer quanto vai destinar a seu estado natal.

Agenda

Quem deve passar pelo Acre nos próximos dias é o presidente do Basa, Marivaldo Melo, a caminho de sua Boca do Acre, cidade onde nasceu.

Transferência

Marivaldo quer, para ajudar Boca do Acre, transferir a gestão dos negócios do BASA naquela cidade, de Manaus para Rio Branco, por questões de logística. É uma boa ideia a tem o apoio do prefeito Zeca.

Programação

Marivaldo chegará a Boca do Acre dia 24 e, no dia 25 de janeiro fará visita ao prefeito Zeca para debater o Plano Aplicação do FNO para 2017 e possibilidade de parcerias. À tarde, toma café com a equipe do Basa no município e, à noite, terá um Jantar de Negócios com vereadores, prefeito, entidades classistas e clientes.

No Acre

Marivaldo deve aproveitar a viagem e começar sua agenda de contatos no Acre já visando sua candidatura a deputado federal em 2018, pelo PSD.

Sucessão

Os prefeitos do interior que assumiram há 13 dias estão apavorados com os abacaxis herdados das administrações passadas. No Quinari, o prefeito André Maia denuncia que o ex-prefeito James Gomes pagou fornecedores amigos e deixou o funcionalismo na mão.

Operação

Em Xapuri, a nova administração convive com o escândalo da Operação Volta ao Mundo, da farra de despesas com combustível, que seria apenas a ponta do iceberg de esquemas muito maiores a serem desvendados.

Piso

Os prefeitos, que já vinham reclamando do aumento do salário mínimo, agora estão com as mãos na cabeça por conta da divulgação do novo piso nacional dos professores, de R$ 2.298,00.

Sem reajuste

O pior é que a PEC 55 impede o aumento de repasses e do custeio da Educação por parte do Governo Federal. A coisa vai ficar feia para cumprir a lei.

No país

Menos da metade dos municípios e apenas 17 estados, além do Distrito Federal, declararam conseguir pagar em 2016 ao menos o mínimo estabelecido em lei aos professores de escolas públicas da educação básica de suas respectivas redes de ensino.

Calamidade

Com a situação calamitosa das contas públicas, é mais uma preocupação séria para os prefeitos. O Governo do Estado é um dos que já paga o piso aos professores.

Samba

A nova polêmica no país é o samba enredo da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, em defesa dos índios e contra os abusos do agronegócio. Uma apresentadora de TV de Goiás disse que índio tem que morrer mesmo de malária!

CPI do samba

E o senador Ronaldo Caiado está propondo uma investigação sobre o samba. Será que nos 100 anos de criação do samba vai ter CPI? Para tudo acabar em samba? Tem nada mais importante no país, não?

Mesa

Alguns radicais e outros governistas estão querendo que o PT rache ou não apoie nenhum candidato para as presidências da Câmara Federal e do Senado. Bobagem grande. Tem gente que está de olho nos cargos a que o partido tem direito. O PT tem lugar nas mesas e deve fazer valer suas opções.

Senado

No Senado, pode e deve pleitear a primeira secretaria, que pode ficar com Jorge Viana. O futuro presidente, Eunício Oliveira (PMDB-CE) tem bom trânsito com o PT. Isso é democracia.

Canal

O presidente da Bolívia, Evo Morales, declarou que a estrada de ferro Atlântico-Pacífico, que passa pelo Acre, será “o Canal do Panamá do Século XXI”. A Bolívia quer ter participação efetiva no projeto.

Lá e cá

Muita gente que critica a Bolívia e seu presidente precisa saber que, enquanto o Brasil desabou em 2016, com retração recorde, o país vizinho cresceu 4,2% no ano e a inflação fechou em dezembro em 4% no acumulado dos 12 meses. Dá inveja? Além disso, o país foi eleito membro do Conselho de Segurança da ONU.

Odebrecht

O juiz Sérgio Moro vai ter que marcar viagem ao Peru. Lá, até o presidente Pedro Pablo Kuczynski estaria implicado em negócios escusos e propinas com a Odebrecht. Vem aí uma Lava jato latino-americana? Por lá, a economia cresceu entre 3,6 e 4% em2016. Os “Hermanos” estão bombando.

Portal

Muitos elogios ao Portal do Cidadão da Prefeitura de Rio Branco. Prático, fácil, bem feito e útil. Uma medida que deveria ser imitada por todos os prefeitos do Estado.

Chuva

O Rio Juruá vazou, mas a quantidade de chuva ainda é grande no Estado. Em Rio Branco, já choveu mais, em 12 dias, do que o esperado para todo janeiro. A Defesa Civil já está alerta e o monitoramento é constante.