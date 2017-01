Chapecoense nega produção de série com a Netflix

A Chapecoense divulgou uma nota de esclarecimento na noite desta quinta-feira (12) negando ter uma parceria com a produtora Boutique Filmes para a realização de uma série sobre a tragédia aérea para a Netflix. O acidente com o avião da LaMia, ocorrido em novembro de 2016 na Colômbia, deixou 71 pessoas mortas, sendo 19 vítimas integrantes da delegação do clube.

Como pontuou a coluna Panorama Esportivo, do jornal O Globo, a direção do clube confirmou conversas com produtoras, mas que jamais decidiu levar qualquer produção a frente.

Na nota, o clube frisou que não quer transformar a tragédia em entretenimento. A notícia sobre a parceria com a Netflix foi inicialmente divulgada pela coluna Lauro