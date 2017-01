CGU realizará seminário para orientar os novos prefeitos

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) promoverá o I Encontro Município Transparente nos 26 estados, inclusive na capital acreana. O evento previsto para acontecer no dia 6 de fevereiro deste ano, tem como objetivo orientar os novos prefeitos eleitos e reeleitos sobre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) e a correta aplicação dos recursos públicos federais, com a adoção de medidas de aperfeiçoamento da gestão, prevenção e combate à corrupção. “ Aproveitaremos a ocasião, para divulgar os dados 3ª avaliação da Escala Brasil Transparente dos municípios acreanos e do governo do estado”, informou no dia de ontem, Nick Andrew Pereira Ugalde, coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção NAOP, da superintendência regional da Controladoria-Geral da União (CGU).

Ressaltou que os prefeitos poderão fazer a inscrição no site do Ministério, mas o prazo encerra no fim deste mês (dia 31 de janeiro). Explicou que ao acessar o formulário eletrônico, o gestor poderá escolher confirmar a sua participação, pois o evento acontecerá na sede da Controladoria Regional da União, por volta das 14 horas. “As inscrições dos participantes dos municípios é realizada virtualmente, mas só no fim do mês que teremos o número de prefeitos que confirmaram a sua presença”, observou.

Salientou que este encontro regional será realizado simultaneamente em todos os estados da Federaçõs, pois tem como objetivo incentivar a melhoria da gestão, combate à corrupção e incentivo à transparência. Afinal, o evento intermunicipal será conduzido, na forma de capacitação, pelas equipes das Unidades Regionais. O conteúdo programático, segundo Nick, inclui temas como fiscalização nos municípios, orçamento, licitações e contratos, prestação de contas, ouvidoria, transparência pública, Lei Anticorrupção e atuação do controle interno na Administração Pública.

Acrescentou ainda que durante o evento será apresentado o Painel Municípios, ferramenta que consolida dados produzidos pelo Ministério da Transparência desde 2012. Os gestores também receberão explicações sobre o 4º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos. A meta é verificar a regularidade da aplicação dos recursos federais destinados a 100 prefeituras. Neste 13 anos, o Ministério fiscalizou 2.314 municípios, correspondente a um montante de mais de R$ 26,5 bilhões. Entres as principais falhas detectadas pelos auditores foram: contratos superfaturados; despesas pagas e não realizadas; licitações direcionadas; sobrepreço e desvio de finalidade na aplicação das verbas; além de obras paralisadas ou com atraso na execução,mas as áreas mais afetadas pela má gestão são Saúde e Educação. (Com informações da Assessoria da CGU)