Acre apresenta proposta de investimento de mais de R$ 1 bilhão junto à Sudam

A governadora em exercício Nazareth Araújo recebeu na tarde desta quinta-feira, 12, um grupo liderado pelo secretário de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Sibá Machado, para definir o portfólio de investimentos no Acre junto à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

A Sudam dispõe de um orçamento de R$ 8 bilhões para a Região Amazônica, e o Acre irá apresentar uma proposta de investimentos no estado entre R$ 1,2 e R$ 1,5 bilhão para atividades de desenvolvimento econômico e infraestrutura da máquina pública.

“Na última reunião do conselho deliberativo da Sudam, o Acre conseguiu importantes mudanças nas diretrizes e prioridades para os recursos apresentados. Apresentamos nossas prioridades na área industrial e em que os recursos vão ser utilizados. E agora vamos levar ao ministro da Integração o que é de interesse do Acre”, disse a governadora.

Segundo Sibá Machado, esse é um investimento que vai contar com a parceria público-privada. Por isso a participação na reunião do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronez, e do presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro.

“Temos alguns eixos de investimentos. Um deles é direto no desenvolvimento das empresas do Acre; a revitalização e construção de novas sedes administrativas do governo e das prefeituras que foram atingidas pelas cheias dos rios; a criação de laboratórios de pesquisa voltados à produção primária do estado; e estamos discutindo ainda o aparato da armazenagem de grãos no Acre e a revitalização da ZPE [Zona de Processamento de Exportação]”, ressalta Sibá Machado.